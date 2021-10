Ainulaadne rohelinnaosa sünnib nagu idufirma

Hundipea linnajagu rajatakse Põhja-Tallinna Paljassaare tööstusalale. Sinna tuleb odavaid ja kalleid elamispindu ning äriruume ja linnaosas hakkab elama kuni 16 000 inimest. Foto: Arhitektuuribüroo Pluss

Äripäeva raadio saade "Energiatund" teeb Põhja-Tallinna plaanitava Hundipea linnajao näitel juttu sellest, kuidas muutub energiatarbimine, logistika, linnaruumi planeerimine ja elu linnas, mida planeeritakse terviklikult.

See tähendab mitmekordseid sääste energia- ja logistikakuludelt ning lahendab ka mitu probleemi, mida on senine planeerimine ja arendamine loonud. Saates selgub ka, kuidas uut moodi linnaruumi rajamine on nagu tehnoloogiaettevõtte kasvatamine, mis võtab lisaks andmetele appi ka looduse.

