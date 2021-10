Tööl on tuleohutus hea, kodudes aga halb

Äripäeva raadio saatekülalised Qsys tegevjuht Aleksei Rozenberg, ATSi vastutav spetsialist ja projekteerija Kristjan Kulu ja toleohutuse konsultant Kalju Õunmann. Foto: Äripäev

Selleks, et avastada tulekahju võimalikult varajases faasis, tuleks teha investeering automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi. Kuid süsteemi paigaldusest üksi ei piisa ning tihti laskutakse tuleohutusega seoses võlts-turvatundesse, selgub Äripäeva raadiosaates.

Lisaks sellele, et üle 20 000 paneelmaja on praegu ilma süsteemita, esineb valearusaamasid paigaldiste kontrollimise ja hooldamise kohta. Näiteks tuleb ATS-süsteemi omanikule tihtipeale üllatuseks, et süsteemi tuleks kord päevas üle vaadata, kommenteerivad saatekülalised olukorda.

Lisaks tuleohutusele tuleb saates teemaks hoone automaatika, ka BIM ehk hoone ruumiline infomudel. Hoone projekteerimise ja haldusega seotud tulevikusuundadest räägib elektri- ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimise ja ehitusega tegeleva ettevõtte Qsys tegevjuht Aleksei Rozenberg.

ATS-süsteemi olulisusest kõneleb ATSi vastutav spetsialist ja projekteerija Kristjan Kulu ning toleohutuse konsultant Kalju Õunmann arutleb probleemide üle, mis praegu ettevõtetes, aga ka näiteks korteriühistutes on seoses tuleohutusega esile kerkinud.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: