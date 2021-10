Heiki Einpaul: palgad tõusevad vägisi

Hekoteki juht Heiki Einpaul. Foto: Andras Kralla

Tööstusettevõte Hekotek on jõudnud viimaste aastakümnete suurima tellimuste hulga otsa, ent kulusid peab ikka kõvasti kokku hoidma, märkis Hekoteki juht Heiki Einpaul.

Einpaul rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et tänu heale tellimuste hulgale on ettevõte suutnud tavapärasest pikemaks ajaks kindlustanud sissetuleku, ent kulude kokkuhoidmisel tuleb muude asjade seas võidelda ohjeldamatu palgatõusu vastu. Samas tunnistas Einpaul, et palka tõstab ta hea meelega, kuid selle tegemisel tuleb lähtuda ka firma jätkusuutlikkusest.

