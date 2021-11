Andres Oopkaup: põllumehed on kui kitsed kahe heinakuhja vahel

Kevili ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu esimees Andres Oopkaup. Foto: Meelika Sander-Sõrmus

„Põllumehed on täna kui kitsed kahe heinakuhja vahel: ühelt poolt peaksime vähendama CO 2 päästu, teisalt aga tegelema oluliselt rohkem maaharimisega, sest kemikaalide kasutamist tuleb samuti vähendada. Kus on optimaalne kesktee, seda vastust pole me paraku riigilt saanud,“ nentis Kevili ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu esimees, teraviljakasvataja Andres Oopkaup saates "Ärikliendid roolis".

Oopkaup tunnistas, et paratamatult peab ka põllumajandussektor rohepöördega kaasa minema aga reaalseid valikuvariante eriti ei ole.

„Traktoreid ja kombaine elektriga tööle ei pane ning alternatiivi diislikütusele ei ole. Ainus võimalik lahendus on taastuvtoorainest valmiv uue põlvkonna HVO biodiisel, kuid selleks, et põllumehed seda laialdaselt kasutama hakkaks, peaks riik selle aktsiisimaksust täielikult vabastama. Alles siis oleks see võimeline hinna poolest konkureerima praeguse fossiilse eriotstarbelise diislikütusega,“ ütles Oopkaup.

Neste Eesti ärikliendi müügijuht Martin Õunap tõdes samuti, et riik ei ole biodiislit kui kõige kiiremat ja soodsamat võimalust rohelisemaks muutumisel, kuigi tõsiselt võtnud. „Tõsi, mida rohkem fossiilse diisli hind meie tanklates tõuseb, seda väiksemaks hinnavahe keskkonnasõbraliku HVO biodiisliga tavatarbijale muutub, kuid selle laiemaks levikuks ettevõtete seas, tuleks teha ikkagi konkreetseid poliitilisi otsuseid,“ lausus Õunap.

