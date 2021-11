Kõrge energiahind sunnib ärkama

Vajutada või mitte vajutada - selles on küsimus. Foto: Panthermedia/Scanpix

Ühelt poolt peab elektrihind olema piisavalt madal, et see oleks ühiskonnale vastuvõetav, ent teisalt piisavalt kõrge, et motiveeriks tarbijaid otsima kohti kokkuhoiuks ning võimaldama ka erasektoril teha elektritootmisesse investeeringuid ning teenida tulu, leiab saates "Särtsakas tulevik" Tartu energiaagentuuri ekspert Marek Muiste.

Koos teiste saatekülalistega, agentuuri ekspertide Martin Kikase ning Ülo Kaski ja korteriühistute liidu juhi Andres Jaadlaga nenditakse, et kuigi tänane elektrihind on pigem anomaalia ja tarbija jaoks liiga kõrge, annab kõrgem energiahind samas signaali, et tarbimist tuleb piirata ning otsida ka võimalusi ise energiaturul osalemiseks.

Veel tuleb energiavaesusest kõnelevas saates käsitlusele energiavaesuse mõiste sisu ning ka küsimus, kas energiavaesus on pigem energiakorralduse või sotsiaalvaldkonna probleem, lisaks peatume ka rohepöörde teemal ja küsime, kas rohepööre on energiavaesuse põhjustajaks või hoopis lahenduseks. Saadet juhib Lauri Leet.

Kuula saadet siit: