Saadan oma vähesed eurod Hagen Bikesi poole teele

Eesti elektriliste kastirataste tootja Hagen Bikes tuleb Nasdaqi alternatiivturule First North. Hageni kaasasutajad Kaspar Peek (kollase mütsiga) ja Taaniel Mägi. Foto: Andras Kralla

Mõned lugejad on olnud minu suhtes kriitilised, et ma ei ole oma portfelli piisavalt iduinvesteeringuid lisanud. Olen neid alati aga rahustanud, et suurt ja kiiret kasvu saab ka börsilt. Nüüd tundub, et pean oma investeerimisplaani hakkama ümber mõtlema, sest ettevõtteid, mida mina lahterdaks idudeks, on hakanud tagaukse kaudu ka börsile hiilima ning First Northile sihtiv Hagen Bikes just selline on.

Üks põhjus, miks mulle väga stardifaasis ettevõtted südamelähedased pole olnud ja mul on neid vaid mõni üksik, on raskus midagi numbrite põhjal järeldada. Eks ilmselt siin paistab mu vana kooli mõtlemine välja, et tahaks mingisuguseid suhtarve ja kasvuplaane süvitsi analüüsida, ent kui baasinfoks on see, et Hageni käive on olnud aastal 2019 veidi üle 10 000 euro ning eelmisel aastal umbes 44 000 eurot, siis paberile saaks selle põhjal muidugi väga ilusa sirge ülespoole suunduva joone joonistada, ent sellest on raske järeldada, kas päriselt ka selline kasvukõver on realistlik.

