Ajakirjanik: ega ole aru saanud küll, miks OA Coffeel nii kiire oli

OA Coffee pakk Foto: Andras Kralla

Teisipäeval selgus, et kohvifirma OA Coffee taotlus võtta nende aktsia kauplemisele alternatiivturul First North lükati tagasi seetõttu, et Tallinna börs pole kindel, kas ettevõte täidaks piisaval määral börsi aruandluse ja läbipaistvusega seotud nõudeid.

Paar tundi hiljem teatas Swedbank, et tühistab OA Coffee märkimised. Ka Äripäeva hommikuprogrammis vihjas Äripäeva börsiajakirjanik Jaan Martin Raik, et kiirustades tehtud börsileminek võibki vigu tekitada. Nüüd tuleb investoritel oodata järgmist aastanumbrit, et asjadele selgust saada.

