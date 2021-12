Kai Realo: Eesti on rohepöördega jäänud teistest tugevalt maha

Kai Realo. Foto: Raul Mee

Eesti on rohepöördega teistest riikidest maas 10 aastat, leiab Ragn-Sellsi juht Kai Realo.

"Ma võin Statoilis ja Circle K-s töötanud inimesena, et Skandinaavia riigid on selle teemaga (rohepööre - toim) tegelenud 15 aastat," ütles Realo Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis. "Just rääkisin ühe kolleegiga, kes ütles, et te möllate praegu teemadega, mille me lahendasime ära 1992. aastal."

