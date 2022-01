Kinnisvaraekspert: investorid peavad olema järjest loomingulisemad

Dollar tõusis Jaapani jeeni suhtes viie aasta tippu

Dollari kurss tõusis jeeniga võrreldes viie aasta kõrgeima tasemeni. Nimelt on koroonaviiruse omikronitüvi tõenäoliselt ohutum kui arvati, mille tõttu jätkab globaalne majandus taastumist ja see tähendab, et Föderaalreservi plaan intresse tõsta on jõus, vahendab Reuters.

