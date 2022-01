Investor Tauri Alas: Funderbeami risk võib olla portaal ise, paranduskohti jagub

Investor Tauri Alas. Foto: Raul Mee

Investor Tauri Alas rääkis Äripäeva raadio saates "Kuum tool", et Funderbeami suurim risk on portaali enda väiksus ja tegutsemismudeli otsimine.

Tema sõnul on portaali sõnumid vastuolulised – kauplemine on avatud 24/7, samas spekuleerimist nimetab portaali rajaja Kaidi Ruusalepp valeks. „Kui on loodud võimalus kaubelda 24/7, siis spekuleerimist sisse tuleb,“ rääkis Alas. „Mis nende sõnum siis on? Investeeri kasvufirmasse, aga siis oodake. Aga dividende maksva elustiiliettevõtte puhul kaubelge nagu jõuate?“ küsis ta retooriliselt. „Eks see ongi keeruline küsimus. Kui oleks lihtne, siis oleks see lahendatud ja Funderbeam ei oleks enam nii väike.“

