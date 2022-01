Hüpikfirmad võiksid tuua vanalinna uue hingamise

AUGA Group päästab ühe traktori kaupa maailma

AUGA Group on Euroopa suurim orgaanilise toidu ettevõte, mis on vertikaalselt integreeritud (kõik tootmisahela lülid on toodud ühise omaniku kontrolli alla). 2021. aastal tutvustas ettevõte maailma esimest hübriidtraktorit professionaalseks põlluharimiseks, mis töötab biometaani ehk rohegaasi ja elektriga – AUGA M1.

