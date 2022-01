Tervisekindlustus on üks odavamaid viise töötajasse investeerida

Confido tuli terviselahendusega turule möödunud aasta märtsis ning praeguseks on kindlustatud üle 8000 töötaja. Foto: Liis Treimann

Mis on järjest enam töötajate motivatsioonipaketti lisatav tervisekindlustus, kas see konkureerib riikliku ravikindlustusega ja mis kasu see nii töötajatele kui ettevõttele loob, selgub Äripäeva raadio sisuturundussaatest.

Südameapteek on oma töötajatele Confido terviselahenduse võimaldanud ja apteegi personalijuht Hels Mikkal jagab saates nende kogemust – kust tuli initsiatiiv, kuidas töötajate tervisesse investeerimise ideed juhtkonnale müüa ja mille võtsid nemad paketti valides aluseks.

Ühe terviselahenduse positiivse mõjuna toob Hels välja töötajate motivatsioonitõusu. "Kindlasti on motivatsiooni ja pühendumuse tõstmine üks tulemus. Eelmisel aastal hääletasid meie töötajad tegelikult terviselahenduse aasta teoks ja ka tööandja saadikutena toovad seda oma tuttavatele selgelt välja ja soovitavad. Ma arvan, et see on väga suur võit. Loomulikult ka teadlikkuse kasv veelgi oma tervise eest hoolitsemisel ja haiguste ennetamisel, seda tajume ka, et see teadlikkus kasvab."

Mis terviselahenduse puhul kindlustamise alla kuulub ja mis mitte ning mis põhimõtetest on lahenduse loomisel lähtutud, räägib saates Confido terviselahenduse ja kindlustuse valdkonna juht Mihkel Luigas.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: