Uut ärisuunda kompaval Magnetic MRO-l on järjekord ukse taga

Magnetic MRO-l on Tallinna lennujaamas käed tööd täis. Foto: Liis Treimann

Lennukihooldusfirma Magnetic MRO projektijuht Pärtel-Peeter Kruuv rääkis, et ettevõte siseneb lennukite tualettide tootmise ja sisustamise turule. Samal ajal peab Mangnetic MRO hooldusangaaride laiendamise plaani, kuna klientide ootejärjekord ulatub juba üheksa kuuni.

Kruuv rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, milline on turuolukord lennukiinterjööride valdkonnas ning mis on Magentic MRO eelised suurte konkurentide ees. Samuti rääkis ta, kuidas lennukihooldusfirmad koroonakriisist taastunud on ning kuidas läks ettevõttel eelmisel aastal.

