Magnetic MRO juht "Kuumal toolil": esimene vaba auk on alles detsembris

Kui palju lennufirmasid lähevad järgnevate kuude jooksul pankrotti? Kas pärast kriisi on sektoril oodata aga hoopis kõrget lendu? Neist teemadest rääkisime Diamond Sky juhi Ken Koortiga (vasakul) ja Magneti MRO juhi Risto Mäeotsaga (paremal). Foto: Liis Treimann

Lennunduse tulevik on Eestis helge, kuid ilma tervisliku paranoiata seda kriisi üle ei ela. Eriti kui maailma lennufirmadel ei õnnestu koguda piisavalt rasva järgnevate kuude jooksul, leidsid sektori tippjuhid Äripäeva raadio saates "Kuum tool". Muidu saab järgmisel talvel olema pilt väga fataalne.

Praegu läheb Eesti lennundussektori firmadel kohati isegi väga hästi. See ei anna aga ilmtingimata põhjust rõõmustamiseks. "Kui keegi tahaks täna lennukit meile hooldusesse, siis esimene vaba auk on alles detsembris. Niisugust olukorda meil varem pole olnud, isegi mitte enne kriisi. Aga loomulikult pole see jätkusuutlik," rääkis saates Magnetic MRO tegevjuht ja Eesti Lennundusklastri värskelt valitud nõukogu esimees Risto Mäeots, viidates, et kui lennufirmad lähevad pankrotti, siis kaovad ka kliendid.