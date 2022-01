Estonia Spa juht: tulukriisile lisandus kulukriis

Estonia Spa juht Andrus Aljas Foto: Andres Haabu

Estonia Spa juht Andrus Aljas rääkis, et spaad on pea kaks aastat pidanud koroonapiirangute tõttu hakkama saama väiksemate tuludega, kuid nüüd on kolm korda suurema elektriarvega lisandunud ka kulukriis. Samas on spaa viimase 22 kuuga kõik kokkuhoiukohad juba ära kasutanud.

Aljas jäi siiski positiivseks ja ütles, et spaaäri on jätkusuutlik isegi juhul, kui energiahinnad jäävadki kõrgele tasemele või tõusevad veelgi. Ta tõdes, et teenuste hinnatõus on sealjuures loomulikult paratamatu. Aljas selgitas ka, mida nad on teinud, et kriisidega toime tulla ja kuidas on kaks kriisi spaaäri muutunud.

