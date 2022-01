Idufirmade risk: raha pesid suurpangad, aga ära keelatakse krüpto

Krüptovääringud – neist populaarseimad on bitcoin ja ethereum – on silmapaistvaim, aga vaid osa plokiahela kasutusvõimalustest. Foto: Unsplash

Eesti idufirmadele terendab lisaks kahele viimasele rekordilistele aastale alanud aastalt järgmine. Miks nii läheb ja samas ka, mis riskid seda edu rikkuda võiks, on värske Äripäeva raadio saate „Kuum tool“ teema.

Näiteks toob Pipedrive´i asutaja, ettevõtja ja investor Ragnar Sass intervjuus välja, et üks suur risk on see, kui riik hakkab reguleerima seda, millest ta aru ei saa. „Näiteks mingil perioodil andis riik välja liiga palju litsentse krüptoalal. Nüüd öeldi, et kõik, mis toimub Web 3s, on rahapesu, paneme kinni,“ selgitas ta. „Statistiliselt vaadates tehakse krüptos vähem rahapesu kui Swedbankis või Danske pangas.“

