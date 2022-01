Salvestusi Toomase konverentsilt: kinnisvarahaist president ja Wise’i esimene töötaja

Nädalavahetusel toimund investor Toomase konverentsil jagasid paljude esinejate seas enda kogemusi ka president Kersti Kaljulaid, Wise’i esimene töötaja Triin Hertmann ja kogenud kinnisvarainvestor Kadri Mäsak.

Põhiliselt kinnisvarasse panustav ekspresident Kersti Kaljulaid rääkis , et on viimasel ajal investeerinud paari aasta vanustesse üürikorteritesse, kuna ta on jõudnud järeldusele, et kvaliteetkinnisvara toob kvaliteetüürniku.