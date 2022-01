Mobiilsuspaketi suurim jaburdus, mis võib kesta veel mitu aastat

Praegused digimeerikud ei suuda veel piiriületusi automaatselt lugeda ja need tuleb sisestada käsitsi. Foto: Digimeerik OÜ

Alates 2. veebruarist peavad rahvusvahelised autovedajad hakkama igal piiriületusel sisestama käsitsi sõidumeerikusse uude riiki sisenemise. Selleks tuleb leida parkimiskoht, sest sõidu ajal seda teha pole võimalik. Olukord on seda enam jaburam, et uue põlvkonna sõidumeerikuid, mis piiriületusi automaatselt lugeda suudavad, pole ilmselt oodata enne 2023 aasta lõppu, nentis Digimeerik OÜ tegevjuht Siim Truusalu saates „Ärikliendid roolis“.

„Minu poole on pöördunud juba mitmeid vedajaid küsimusega, et kindlasti on olemas kuskil mingi seade, mis piiriületusi automaatselt loeb. Paneme selle peale, maksku mis ta maksab, sest parkimiskoha otsmine igal piiriületusel on täiesti jabur. See ongi jabur, aga mul ei ole täna seda seadet ka parima tahtmise korral mitte kuskilt võtta, sest seda lihtsalt ei ole veel välja töötatud,“ tunnistas Digimeerik OÜ tegevjuht Siim Truusalu.

Uusi nn Arukas 2 sõidumeerikuid, mis piiriületusi automaatselt lugema hakkavad, hakatakse uutele veokitele paigaldama alles alates 21. augustist 2023, ehk pooleteise aasta pärast. „Esialgu lähevad need kõik autotehastele. Millal need ükskord järelturule jõuavad, pole praeguses kiibikriisis üldse selge ja pole välistatud, et see jabur olukord võib olemasolevate veokite omanikele kesta kuni paar aastat,“ tunnistas Truusalu.

Vedajaid sellisesse olukorda panna pole mitte üksnes rumalus, vaid ka ohtlik. Eriti talvetingimusi arvestades, kus kõik need sajad Via Balticat mööda sõitvad veokid peavad leidma piiride läheduses parkimiskoha, et see liigutus ära teha. Sõidu ajal seda teha pole võimalik. See tekitab liiklusohtlikke olukordi, eriti talvetingimustes ning tõstab oluliselt ka aja- ning kütusekulu, rääkimata CO 2 päästu kasvust. „Ilmselgelt tulnuks selle punkti rakendamine edasi lükata kuni tehnoloogia kaasa tuleb. See näitab ilmekalt, mis on kogu selle mobiilsuspaketi tegelik mõte. Igatahes mitte rohepöördele kaasa aitamine,“ nentis Truusalu.

Veel räägitakse saates sellest, kuidas suvel Euroopasse automatkale minnes Poola e-Tolli süsteemi kaudu teemaksu maksta ning milline on digimeerikute tulevik tervikuna.

