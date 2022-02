Kadri Mäsak: üürikinnisvara õppetund läks maksma 15 000 eurot

Energiaühistu õhutab inimesi ise energiat tootma

Ühiselt energiat tootes on võimalik kõikidel osalistel kasu teenida, ent see on alles teekonna algus, ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis Energiaühistu juht Märt Helmja.

