Einar Vallbaum: Lääne-Virumaa tippjuhid võiksid end Tallinnast välja kirjutada

Ettevõtja, Viru-Nigula vallavanem ning Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Einar Vallbaum. Foto: Andras Kralla

Lääne-Virumaa uudisteveebis sai suurt vastukaja teema sellest, kuidas Tallinna ametnikud takistavad kohaliku elu edendamist. Mida sellisel juhul ette võtta?

Valitsus ja riigikogu näitasid, et omavalitsuste autonoomia suurendamine on õilis vaid sõnades. Tegudega aga näidatakse, et keskvõim tegelikult omavalitsusi ei usalda, kirjutas Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum.

