Kuidas mitte eksida venekeelsele sihtrühmale turundamisel?

Saatejuht Priit Kallas ja reklaamiagentuuri Kriit projektijuht Konstantin Burõi. Foto: Äripäev

"Digiturunduse praktikumi" saates on külas reklaamiagentuuri Kriit projektijuht Konstantin Burõi, kellega tuleb juttu venekeelsele sihtrühmale turundamisest.

Saates saame teada, milliseid kanaleid nad kasutavad, kui suure sihtrühmaga on tegemist, mis on olulised nüansid sõnumi edastamisel ning kui hästi toimib kampaania sidumine staariga. Burõi toob välja ka mõned näited, kes teevad hästi venekeelset reklaami ning toob näiteid, millised on peamised vead mida tehakse.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

Kuula saadet siit: