Kutsetasemega tehnik ei tule lihtsalt andurit puhuma

Andri Haran: toetuste järele juba küsitakse, kuid kõik on veel liiga värske

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juht Andri Haran tunnistas Äripäeva hommikuprogrammis, et turuolukorra keeruliseks muutnud Ukraina kriis on ministeeriumile toonud juba ka signaale ettevõtjatelt, et peagi võib taas toetusmeetmeid vaja olla.

