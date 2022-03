Silvano aktsia kukkus kahe päevaga börsil pooleks

Silvano Fashion Group müüb pesu 23 riigis, võtmeturud on Venemaa, Valgevene, Ukraina ja Balti riigid. Foto: Veiko Tõkman

Ettevõtte aktsia on reedesest sulgemishinnast kaotanud ligi 50% tulenevalt sellest, et nende põhiline äri on Venemaal ja Valgevenes. Börs lisas aktsia vaatlusnimekirja.

Rõivatootja Silvano Fashion Group teatas reedel börsipäeva lõpus headest tulemustest ja väga tugevast puhaskasumi kasvust, kuid see ei suutnud investoreid veenda. Paanikas müüdi ettevõtte aktsiaid esmaspäeval, kuna aktsia avanes siis juba ligi 27% suuruse langusega, mis jäi püsima terveks päevaks. Eile vahetas omanikku ligi 290 000 aktsiat ning päeva käive oli 326 000 eurot.

