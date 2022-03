BBC ajakirjanik: liberaalsed venelased on masenduses

Sõja vastu meeleavaldajad saavad Venemaal karistada. Foto: AFP/Scanpix

BBC Vene talituse ajakirjaniku Jüri Vendiku sõnul on praegu Venemaal eriti silmatorkav see, et liberaalsed Vene inimesed on Ukraina sõja pärast täiesti hämmelduses ja masenduses.

“Nende kodumaa on nende jaoks võõraks muutunud,” rääkis Vendik Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Tema hinnangul enamik Vene rahvast siiski toetab sõda.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev