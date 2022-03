Soovitus, mis läbirääkimistel kaitseb äri ja marginaale

Aasta koolitaja 2020 Jakob Saks. Foto: Raul Mee

Kui läbirääkimistel haistab teine pool, et esimesel on vaja müüki või teenust, siis algab kauplemine ja venitamine, selgus saatest „Lavajutud“.

Aasta koolitaja 2020 Jakob Saksa sõnul on inimesed kiskjad, kes nõrkust nähes ründavad. Saks rääkis, et lahendus peitub nälja varjamises. Kuidas täpsemalt seda läbirääkimistel on võimalik teha, kuulete juba esinemisest.

