Miks koolitajate mittekonverentsi mitte külastamata jätta?

Helina Loor ja Monica Marfeldt. Foto: Andres Laanem

Seekordne „Õppetund“ tutvustab, mida kujutab endast koolituse mittekonverents. Kaheksandat korda toimuva mittekonverentsi eesmärke, kujunemist ja ülesehitust tutvustavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projektikoordinaator Monica Marfeldt, Koolitusfirmade Liidu juhatuse liige Helina Loor ja videosilla vahendusel osaleb Georgi Skorobogatov, Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti keskuse juhataja sihtasutusest Kutsekoda.

Külalised kirjeldavad mittekonverentsi ja selle teemade kujunemist ning arutelude ja töötubade formaati. Uurime, missuguseid põnevaid teemasid pakkus ideekorje, ja saame heita pilgu ka kolmele kaheksast valituks osutunud teemakäsitlusest. Kus ja millal mittekonverents toimub? Mis on selle eesmärk ja missuguseid tulemusi oodatakse? Keda oodatakse külastama ja miks on oluline mittekonverentsi mitte külastamata jätta? Need ja paljud teised küsimused leiavad värskes „Õppetunni“ saates vastuse.

Saadet viib läbi Äripäeva Personaliuudiste juht Helen Roots.

Kuula saadet siit: