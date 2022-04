Rait Kondor: sõda tekitab investorile väga tõsise mõttekoha

Investor ja analüütik Rait Kondor Foto: Andres Haabu

Investor ja analüütik Rait Kondor tunnistas Äripäeva raadio saates “Kuum tool”, et ehkki ta pole viimastel aastatel pooldanud sõjatehnikaga ja -tööstusega seotud ettevõtete aktsiaid, paneb Ukraina sõda teemale mõnevõrra teisiti vaatama.

Kondori sõnul pani teda muuhulga mõtlema Saksamaa otsus suurendada kaitse-eelarvet praeguselt 1,6lt protsendilt enam kui kahe protsendini SKTst. “Veel paar aastat tagasi kaitseminister Saksamaal ütles, et kui me suurendame kaitse-eelarvet kahe protsendini, siis me tohutult võidurelvastume. Aga kui nad nüüd lõpuks teevadki selle ära, siis selge, et Euroopa relvatootjad saavad sellest kasu,” rääkis Kondor.

