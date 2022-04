Koit Brinkmann: tippadvokaat kõnnib õrnal jääl

Küllike Namm. Foto: Andras Kralla

Advokaatide vastu on vähe kriminaalasju, kuid Küllike Nammi puhul on tegemist juba teise juhtumiga, märkis Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann.

Brinkmann rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et Küllike Nammi puhul on sellised juhtumid üllatavad, kuna ta on oma tutvusringkonnas tunnustatud tegija.

