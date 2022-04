Flavio Perini: Baltika püüdleb uue nimega uutele turgudele

Baltika Grupi uuel juhil Flavio Perinil on suured plaanid. Foto: Liis Treimann

Baltika juhatuse esimehe Flavio Perini eesmärk on, et viie aasta pärast tuleks pool ettevõtte müügist Balti riikidest ja ülejäänud 50% kaugematest Ida-Euroopa riikidest. Hetkel valmistab Perini ette Baltika juunis toimuvat nimevahetust ja uue e-poe avamist suvel.

Perini rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, miks ei ole Baltika käesoleva ja eelmise aasta esimese kvartali tulemused võrreldavad ja kuidas on kolm uut Ivo Nikkolo poodi käima läinud. Samuti selgitas ta, milline on Baltika uus nägu ja millised on ettevõtte eelised konkurentide ees. Perini rääkis ka, miks ei teinud ta vana Baltika totaalse muutmise asemel lihtsalt uut ettevõtet ja brändi.

