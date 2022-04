Investor kaotas tuhandeid eurosid: kontole logides polnud midagi järel

Investorkogukonna eestvedaja Marko Oolo kaotas krüptovaradesse investeerides enam kui 10 000 eurot häkkeritele. "Kontole sisse logides vaatasin, et polegi seal enam midagi," rääkis ta. "Raha kätte saada on keeruline ega hakka aega kaebamise peale kulutama. See oli risk ja see realiseerus," rääkis ta ja jagas intervjuus ka oma õppetunde, mida edaspidi teeb. Samuti, kuidas hetkel investeerib ehk mida osta ja müüa.

