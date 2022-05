Aavo Kokk: linnahall kontserdikohana nõuaks iga nädal Madonnat

US Real Estate'i juht Aavo Kokk. Foto: Liis Treimann

Urmas Sõõrumaa kinnisvaraettevõtte US Real Estate juht Aavo Kokk tunnistas Äripäeva raadio saates „Kinnisvaratund“, et nad on linnahalli ostmise peale ettevõttes mõelnud, ent linna pakutud tingimustega tuleks kaasa fundamentaalne kontserdisaali tasuvuse probleem.

Koka sõnul on Tallinna linnavalitsuse senine nõue säilitada linnahallis neljatuhandeline kontserdisaal investorite ostusoovi pidurdanud, sest see eeldaks umbes samas mahus erinevate teenindusfunktsioonide ehitamist ning säärase kontserdiäri kasumlikkus nõuaks Madonna mõõdus staaride esinemisi.

„Seetõttu mina küll ei imesta, et see nüüd jälle laokile jäi,“ lisab Kokk.

Saates tuli pikemalt juttu ärikinnisvara arendamise võimalustest ajal, mil ehitustöö kallineb sõja tõttu kontrollimatult ja üürikliendid on hakanud otsustega venitama. Selgus, milline äri on raskel ajal tasuvam, kas ehitajatega sõlmitakse juba ka avatud hinnaga lepinguid ja miks on välismaised investorid tõmmanud investeeringutele kohati käsipidurit.

Lisaks rääkisid eksperdid, milliseid uusi võimalusi on sõda arendajatele loonud ja kuhu on saateosaliste juhitud ettevõtted fookuse seavad.

Lisaks Aavo Kokale oli saates külas Capital Milli juhatuse esimees Kaarel Loigu. Saadet juhtis Lauri Leet.

Kuula saadet siit: