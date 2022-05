Elisa Eesti erakliendiüksuse juht: ootused klienditeenindusele on ammu muutunud ebainimlikuks

Elisa Eesti erakliendiüksuse juhi Mailiis Ploomanni esinemine turunduskonverentsil Password 2022. Foto: Raul Mee

Kliendid ootavad, et teenindajad oleksid eksperdid kõikide ettevõtte pakutud teenuste ja toodete osas, rääkis Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann.

„See ei ole võimalik. See on ebainimlik,“ lisas ta. Ploomann ütleski, et ootused klienditeenindusele on ammu muutunud juba ebainimlikuks. Samas rääkiski ta, et inimesed ei taha teha robotite tööd ning paljuski on praegust tööd võimalik automatiseerida.

