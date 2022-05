Eduka värbamise võti peitub lihtsates põhimõtetes

Tripodi tegevjuhi Maria Veltmanni sõnul on juhtide töölauale asetunud hulganisti nähtamatuid tegevusi, millega tegelemiseks aga eraldi aega arvestatud pole. Foto: Rene Altrov

Tööturul, kus pakkumisi on soovijatest enam, on tõusnud värbamise keerukus. Ka kriisiaeg on teatud muutusi esile kutsunud. Ent üks on selge – edukas värbamine algab selgest lähteülesandest, rääkis saates juhtiva personalivaldkonna konsultatsioonifirma Tripod juht Maria Veltmann.

"Ettevõtte äristrateegia põhjal tuleb läbi mõelda, ka nendes piiratud tingimustes, mis meie turul täna on, millised on parimad võimalikud lahendused nende strateegiliste eesmärkide elluviimiseks. Lisaks ka, mis on need kriitilised kompetentsid, mida see inimene peaks varem olema teinud, et mitte võtta organisatsiooni jaoks liiga suuri riske," selgitas Veltmann Äripäeva raadio saates.

Aastakümneid personaliteemadega tegelenud Tripodi juht lisas, et ilma hästi sõnastatud lähteülesandeta ja valdkonna arengute perspektiivi mõistmata ei ole võimalik edukalt ühegi juhi otsingut lõpuni viia. Kõik algab lähteülesandest.

Tripod on spetsialiseerunud keerukatele ja ebatüüpilistele personaliotsingutele, kaasa arvatud juhtide ja tippspetsialistide leidmisele. Firma üks kolmest suuremast tegutsemisalast on ka psühhomeetriliste vahendite ehk testide pakkumine, et tõenduspõhised vahendid aitaksid paremaid valikuid ja värbamisotsuseid teha.

Saates räägime, millega tuleb arvestada ettevõttele juhti otsides, millised on peamised põhjused, miks juhid ja töötajad on valmis tööd vahetama, ning mis aitab viia värbamise edukalt lõpule.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula värbamisele ja personaliotsingule keskenduvat sisuturundussaadet siit: