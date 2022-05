Kuidas arendada ja muuta tehast ilma inimesi lõhkumata?

Ukraina: mereblokaad ohustab globaalset toidujulgeolekut

Ukraina ametnike sõnul on globaalne toidujulgeolek ohus, kuna Venemaa on blokeerinud Ukraina sadamad ja riigil on keeruline teravilja tarneid ümber suunata, kirjutab Bloomberg.

