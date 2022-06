Sisearhitektuurist: hea lõpptulemuse saab siis, kui on mõistlik tellija

Radisson Collection Hoteli projekti käigus sai uue ilme 20 000 ruutmeetrit. Foto: Erakogu

Kui tellijad jätavad õiguse nii sisearhitektile, erinevatele töövõtjatele ja tootjatele teatud olukordades ise otsustada, saab kogu projekti kulg olema lihtsam, lõpptulemus parem ning keegi ei pea juukseid peast katkuma, toonitati sisekujundusele ja selle teostusele keskenduvas saates.

Eriti praegu, kui hinnad rallivad ja materjalid, mida on plaanitud kasutada, löövad hiljem eelarve lõhki, on tarvis läbi rääkida, materjale ringi vaadata ja niiviisi saab lõppmaksumust optimeerida.

“Seda loomulikult tellijaga väga heas koostöös, et ei peaks lõivu maksma olulistes kohtades, pigem tagaruumides," kommenteeris saates Vaikla Disaini sisearhitekt Argo Vaikla.

Ka eritellimusmööbli tootja Enima Trade'i asutaja Indrek Reitsak toob saates välja, et tihtipeale oodataksegi tootjatelt alternatiivide pakkumist. Arvesse võetakse siis sisearhitekti nägemust, kasutuskohta ja teinekord leiabki lahenduse, millega hoitakse kokku, ja alternatiiv võib-olla kestab kauemgi. Siin aga loob taas keerukuse see, et mis täna on mõistliku hinnaga, homme enam ei pruugi olla.

Mõlemad saatekülalised rõhutavad, et usaldus määrab suuresti suurprojektide õnnestumise. “Sellist suhtumist oleks rohkem vaja, kus klient usaldab valitud koostööpartnereid. Alati ei üritata minimaalse pingutusega asja ära teha," rääkis Reitsak.

Saates räägime Radisson Collection Hoteli hiljutise renoveerimisprojekti näitel sellest, kuidas toimib sisearhitekti, eritellimusmööbli valmistaja ja tellija koostöö.

Uurime, millised olid projekti valmimisega seotud väljakutsed ja õnnestumised nii sisearhitekti kui ka erilahenduste teostaja vaatest.

Saatekülalised annavad ka näpunäiteid, kuidas jõuda kõiki osapooli rahuldava sisekujunduseni, kui kas hotelli, bürood, toitlustusasutust või muud hoonet on parasjagu plaanis hakata rajama või värskendama.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula täispikka saadet siit: