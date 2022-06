Transpordiameti juht: ettevõtjad võiksid julgemalt lobitööd teha

Transpordiameti peadirektor Kaido Padar Foto: Liis Treimann

Transpordiameti juhi Kaido Padari sõnul on teedeehitajaid materjalinappuse ja muude probleemide ületamisel nõustatud, samas soovitab ta taristuehitajate liidul ise olla aktiivsem erakondadele seisukohtade selgitamisel.

Alates selle asutamisest poolteist aastat transpordiametit vedanud Padar tõdes Äripäeva raadio saates „Kuum tool”, et nemad on poliitika ja õigusloome elluviijad, mistõttu peab poliitikutele ennast näitama ja selgitama plaane, mida soovitakse ellu viia. Mida rohkem nähtavad ollakse, seda tõenäolisem on ka tulemus tulema, lisas ta.

