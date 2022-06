Logistikasektor saab toetust: nobedate näppude vooru ei tule, kuid venitada ka ei tasu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna ja Euroopa taasterahastu nõunik Annely Tank. Foto: Raul Mee

Juuni lõpus antakse start Euroopa taasterahastu digiinvesteeringute taotlusvoorule, millest umbes kuus miljonit eurot on saadaval ka logistikaettevõtetele, et oma tegevust automatiseerida. „Nobedate näppude vooruga tegemist ei ole, kuid väga pikalt pole ka mõtet mõelda,“ tunnistas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tööstusvaldkonna ja Euroopa taasterahastu nõunik Annely Tank saates „Ärikliendid roolis“.

Euroopa taasterahastust on ettevõtete automatiseerimiseks ja digitaliseerimiseks ette nähtud 58 miljonit eurot, millest üle 50 miljoni on mõeldud töötlevale tööstusele. Umbes kuus miljonit eurot on mõeldud aga muudele ettevõtlusvaldkondadele, kaasa arvatud logistikasektor.

„Toetus pidi avanema juba mais, kuid erinevad kooskõlastused on veninud ning me saame selle avada juuni lõpus. Avalduste esitamine käib läbi EAS/KredExi taotlussüsteemi, ühekordse toetuse summa on kuni 300 000 eurot,“ selgitas MKMi nõunik Annely Tank.

Oluline dokument toetuse taotlemisel on tema sõnul digitaliseerimise teekaardi raport. See võib olla enda, konsultandi või EASi koostatud ning raporti vanus ei ole fikseeritud. Peaasi, et selle sisu oleks taotlemisel aja- ja asjakohane.

Kes täpselt toetust saavad ja millised tegevusalad antud meetme alla ei kuulu, sellest saates pikemalt räägitaksegi. Saatejuht on Äripäeva Logistikauudiste teemaveebi juht Tõnu Tramm, saadet toetab Neste Eesti.

