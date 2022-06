Kuidas tagada, et võõrtööjõu värbamine poleks luhta läinud investeering

Kätlin Kõverik ja Martin Lään. Foto: Andres Laanem

Juunikuu saates „Õppetund“ on külas „Settle in Estonia“ projektijuht ja Expat Relocation Estonia asutaja Martin Lään, Integratsiooni SA nõustamisteenuse valdkonnajuht Kätlin Kõverik ja me räägime sisserännanutest, täpsemalt võõrtööjõu koolitamisest, et neid Eesti tööturu jaoks ette valmistada.

Riik pakub sisserännanutele tervet hulka tasuta koolitusi ja ampluaa, mis teemal koolitada, on päris lai. Kõik juhid saavad saata oma inimesed nendele koolitustele, mis on küllaltki kergesti kättesaadavad ja rahuldavad tugivajadused hõlpsasti ära.

Expat Relocation Estonial on välja pakkuda koguni kolm koolitusprogrammi: juba seitse aastat kestnud ning elamisloaga või teistest Euroopa riikidest tulnud välismaalastele mõeldud programm „Settle in Estonia“, üsna uus programm „New in Estonia“, mis on mõeldud neile, kes on Eestis lühiajaliselt, viisaga, ja juulis alustav spetsiaalselt Ukraina sõjapõgenikele mõeldud programm. Integratsiooni Sihtasutus (INSA) seevastu on ainus üleriigiline asutus, mis nõustab ja toetab kõiki sihtrühmi, küsimata, kas inimesel on elamisluba või viisa. INSA peamine koolitusvaldkond on keeleõpe.

Saates saame aimu, mida kujutab endast kohanemisprogrammi baasmoodul, mis on võõrtööjõu koolitamise juures raske ja mis õppuritele endile kõige enam raskusi valmistab. Räägime võõrtööliste tööellu integreerimisest, töökeskkonnas tekkida võivatest väärtuskonfliktidest ja muudest takistustest ning sellest, kuidas neid tööandjana vältida või lahendada. Õppetunni võtab kokku EPALE saadik Katre Savi, vestlust juhib Helen Roots.

Kuula saadet siit: