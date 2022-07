Nõgenel võis õigus olla: Tallink on jälle kasvamas

Tallinki juuni ja teise kvartali numbrid näitavad, et reisijate arv on kõvasti tõusnud ja ettevõttel läheb hästi.

Tallink teatas, et juunis sõitis 600 488 reisijat, mis on 174% võrra rohkem võrreldes eelmise aasta juuniga. Äripäevale antud intervjuus rääkis Tallinki juht Paavo Nõgene, et investori vaatest on oluline, et Tallink suudab väiksema reisijate arvuga kasumisse jõuda. "Loodetavasti see aasta lõpuks õnnestub," ütles ta.