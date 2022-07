Grünfini juht: roheinvesteeringutest ei ole ühelgi investoril pääsu

Nemec ütles, et tema täna enam tavaindeksitesse ei investeeriks, kindlasti valiks laiapõhjalisi jätkusuutlikke ettevõtteid. Foto: Grünfin

Grünfini juht Karin Nemec tõdeb, et arvamus, nagu oleks roheinvesteeringud ainult maailmavaate küsimus, mitte raha kasvatamise koht, on vaid müüt.

Nemec ütles, et kui Nasdaqi indeks on kukkunud umbes 30% ja S&P 20%, siis nende enda portfellid on langenud vaid 9-14%. Seega hoiavad jätkusuutliku strateegiaga ettevõtted ka paremini oma väärtust, leidis ta. Samuti usub Nemec, et pikemas perspektiivis pole ühelgi investoril pääsu jätkusuutlikest fondidest ja seepärast on targem kohe pardale hüpata.

