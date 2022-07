Margus Rink tulemustest: kriisi veel ei paista, aga tagasilöök terendab

Margus Rink, Coop Panga juht. Foto: Liis Treimann

Coop Panga juht Margus Rink rääkis hommikuprogrammis värskeid tulemusi kommenteerides, et tegemist on parima kvartaliga ja panga tulemustes kriisi veel ei paista, kuid tagasilööki oodatakse teisel poolaastal.

Küll on pank ettevaatavalt pannud raha kõrvale võimalikeks laenukahjumiteks. Kindlasti on raskem aeg tulemas, palju on teadmatust. Kui inimestel on teadmatus, siis muututakse ettevaatlikumaks ja võetakse vähem laene, rääkis ta. Teisel poolaastal võib seetõttu tulla mõningane tagasilöök. Milline hoop tulemustele võib tulla, sellest saab kuulda juba intervjuust.

