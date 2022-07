Eesti kõige õnnelikum ettevõtja investeerib miljoneid kohalikku ellu

Verstoni juht taristuehitusest: mitmel projektil on röögatud miinused

Praegu on taristuehituses maru keeruline majandada ja portfellis on praegu ka mitmeid projekte, millel on röögatud miinused, rääkis Verstoni juht Veiko Veskimäe Äripäeva raadio hommikuprogrammis.