Ülimalt tagasihoidlik Vene miljardär ajab Eestis hoogsat kinnisvaraäri

Rahakrati edu alus investeerimisel: tuleb kõvatada!

Salapärane tuvi maski taha varjuv investor Rahakratt on kuue aastaga jõudnud enam kui poole miljoni euro suuruse netoväärtuseni. Kõige põnevamad juhtumid on tal olnud kinnisvarasse investeerimisega, kus on näinud nii trepikojaoksjone kui maakleri ja müüja vahelist kaklust.

