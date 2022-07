Gasellfirmal läheb kogu kasum kohe kasutusse: „Vaatamata kõigele on raha kogu aeg otsas“

BBQ Entertainment omanik Enn Tobreluts. Foto: Kretel Kuusk

Teenitud kasumi suunab gasellettevõte BBQ Entertainment kohe kasutusse ning dividendi ei ole saanud veel välja võtta, selgus gasellettevõtetele keskenduvas saates „Kiired ja vihased“.

„Vaatamata kõigele on raha kogu aeg otsas. Ilmselt pean õppima ettevõtte juhtimist veelgi paremini, et raha paremini planeerida,“ ütles BBQ Entertainmenti omanik Enn Tobreluts. Suurem tegutsemine jae- ja hulgikaubanduse valdkonnas aitas küll BBQ ja lihakoolitusi pakkuval ettevõttel üle elada koroonaaja, ent see võtab ära ka kogu vaba raha.

Räägime sellest, kuidas on õnnestunud käivet ja kasumit kiiresti kasvatada, kuidas ettevõtet juhitakse ja mis vigu on tehtud, miks on ettevõte keskendunud eksklusiivse catering'i pakkumisele, milliseks on tänavune aasta kujunenud ja kuulete paljust muustki. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

Kuula siit:

Gaselliliikumine • Äripäeva Gaselli TOPi lähteandmed on ettevõtte müügitulu ja ärikasum enne makse aastatel 2018, 2019 ja 2020. 2018. aasta müügitulu peab olema vähemalt 100 000 eurot ja aastatel 2017–2019 kasvama käive ja ärikasum vähemalt 50%. • Telli endale kord kuus ilmuv kiiresti kasvavate ettevõtete uudiskiri siit: https://www.aripaev.ee/telli-gaselli-uudiskiri • Gaselliliikumist toetavad TalTechi majandusteaduskond ja Coop Pank.