Tööstuse digitaliseerimise huvi suureneb ööde pimenedes

DeltaE Inseneribüroo juhatuse liige ja energeetikaekspert Marti Arak. Foto: Äripäev

Mida pimedamaks läheb öö ja külmemaks talv, seda suuremaks kasvab ettevõtete digitaliseerimise huvi, ent siis on DeltaE Inseneribüroo juhatuse liikme ja energeetikaeksperdi Marti Araku sõnul juba hilja reageerida.

Siiski ütles Arak, et ettevõtete teadlikkus on ajaga kasvanud, kuid huvi on ka olenemata energiakriisist ja suvisest puhkuste ajast endiselt hooajaline. Ta rääkis, et olemasolevate tööstuskomplekside digitaliseerimisel ning energiatõhusamaks muutmisel oleme veel algusjärgus.

Uurimegi saates, kas ja kuidas võimaldab digitaliseerimine ettevõtteid energiatõhusamaks muuta, milliseid lahendusi on kasutatud ning mida ja kuidas üldse tegema peaks. Külas on DeltaE Inseneribüroo juhatuse liige Marti Arak.

Samuti kuulete intervjuud Nordneti juhi Madis Laansaluga, kes räägib, mida ja miks on nad teinud ettevõttes digitaliseerimise valdkonnas, et energiakulusid kokku hoida.

Kuula saadet: