Arendajad: mingisugust katastroofi turul ei ole ega tule

US Invest omanik Urmas Sõõrumaa Foto: Liis Treimann

Tahaksin öelda kogu turule, et olge rahulikud ja tasakaalukad ega külvake hirmu, rääkis US Investi omanik Urmas Sõõrumaa värskes kinnisvarasaates.

"Lähiaastatel ei tõuse euribor sinna, kuhu hirmutatakse. Jah, majanduskasv ei tule küll midagi erilist, aga ega ta kuku ka kuhugi," märkis Sõõrumaa.

Sama meelt oli ka teine saatekülaline, Creativestate’i tegevjuht Elar Toomsalu.

Saates tuli juttu sellest, kas arendusturg on stabiliseerumas ja millised on arenduse kuumad kohad. "Ma räägin kinnisvaras alati kuldsest miilist – minu jaoks on see ala Tallinnas mere ja vanalinna vahel," tõdes näiteks Urmas Sõõrumaa.

"Teisalt on väga popp ka linnast lähivaldadesse kolimine," lisas Elar Toomsalu ja rõhutab, et Põhja-Tallinn on jätkuvalt see kõikse magusam koht.

Mida veel Sõõrumaa ja Toomsalu oma arendaja-kogemustest ja plaanidest jagasid, kuuleb juba saatest.

Saatejuht kinnisvarauudised.ee toimetaja Külli Kaljulind.

Kuula saadet siit: