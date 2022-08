Raadiolugu: surmahirmus maha jäetud elud. Põgenike lood aasta pärast Talibani tulekut

Foto 16. augustist 2021. aastal Kabuli lennujaamas, kus inimesed ronisid isegi lennuki peale, et riigist põgeneda. Foto: Wakil Kohsar / AFP/ Scanpix

Pärast Afganistani langemist Talibani kätte on riik nii raskes humanitaarkriisis, et Rahvusvahelise Päästekomitee andmetel võib see nõuda rohkem elusid, kui nõudis 20 aastat kestnud sõda. Talibani hirmuvalitsuse eest põgenesid Afganistanist miljonid inimesed. 16 neist jõudis Eestisse.

Äripäeva raadiolugu räägib põgenikest, kes Talibani külvatud surmahirmu eest Eestisse jõudsid. Saates jagab oma lugu kolm afgaani, kes hoolimata rohketest väljakutsetest püüavad kõigest väest rajada omale uut normaalset elu.

