Väikese programmeerimisfirma keskastmejuhte ei maksa praegu kadestada

Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Foto: Raul Mee

Programmeerimise valdkonnas on praegu üks keerulisemaid ametikohti keskmise või pigem väikese ettevõtte keskastmejuht, leiab selle sektori värske konkurentsiraporti valguses Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

“Kui sa oled selles sektoris palgatöötaja, siis sa saad tõsta käe püsti ja küsida: kes pakub rohkem?! Aga keskastmejuhina pead sa tagama selle, et kõik tööd on tehtud ja lepingud täidetud, kuid töötajaid on olemasoleva eelarve piires väga raske leida,” selgitas Kõiv Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

