USAs elav ajakirjanik: ameeriklane ei võta enam suure hurraaga laenu

USAs elav veebiajakirja Estonian World kaasasutaja ja tegevtoimetaja Sten Hankewitz. Foto: Erakogu

USAs elav veebiajakirja Estonian World kaasasutaja ja tegevtoimetaja Sten Hankewitz rääkis, et võrreldes 2009. aasta majanduskriisi eelse ajaga ei laena ameeriklased end enam nii palju lõhki ning pangad käituvad vastutustundlikumalt.

“USAs on Bill Clintoni ajast süsteem, et inimesel on õigus osta omale kodu. Kui palju see kodu maksab ja kui palju see inimene teenib, ei ole tähtis. Kui sa teenid 20 000 dollarit aastas, aga tahad endale miljonilist maja osta, siis sul on see õigus ja pank peab sulle selle laenu andma,” kirjeldas Hankewitz mentaliteeti, millest sai alguse viimane suur majandussurutis.

