Priit Kongo: igas juhatuses peaks olema IT-juht

Vasakul Telia kliendilahenduste osakonna juht Reimo Lepp ja paremal Net Groupi tegevjuht Priit Kongo, kelle sõnul ei võta firmad digitaliseerimist ette niisama moe pärast, vaid reaalsete ärieesmärkide saavutamiseks või uute ärimudelite testimiseks. Foto: Gregor Alaküla

Selleks, et läbi digitaliseerimise jõuda klientidele veelgi lähemale ja liikuda uute ärimudelite kasutuselevõtmise kursil, tuleks ettevõtte juhatusse kaasata ka IT-juht, kes mõtleks äriliste otsuse tegemisel kaasa ja aitaks langetada kõige õigemaid otsuseid, rääkis äri- ja tarkvaraarenduse ettevõtte Net Group tegevjuht Priit Kongo saates „Tehnoloogiakompass“.

Kongo sõnul on äri ja IT vahelised piirid hägustunud ning juhtide väljakutseks saab avaandmete ja masinõppe efektiivne ärakasutamine äriprotsessides. Tema sõnul tuleb äriliselt mõtlevatel inimestel hakata veelgi rohkem mõtlema andmete ärakasutamisele, sest IT kiht jääb kliendi ja ettevõtte vahel „õhemaks“.

Saate põhiteemaks on digitaliseerimine. Saatekülalised räägivad, kuhu ühiskond digitaliseerimise megatrendi tuules tüürib ning mida on ettevõtetel sellega kaasa minemisest võita.

Tuuakse näiteid digitaliseerimisest nii kaubandus-, logistika- kui ka telekomi valdkondadest. Samuti räägitakse era- ja avaliku sektori koostööst ning selle väljakutsetest digitaliseerimisel.

Külas on äri- ja tarkvaraarenduse ettevõtte Net Groupi tegevjuht Priit Kongo ja Telia kliendilahenduste osakonna juht Reimo Lepp. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuula "Tehnoloogiakompassi" siit: